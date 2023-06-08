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الأردن يدين الاعتداء على السفارة السعودية بالخرطوم

منذ 3 ثواني
الأردن يدين الاعتداء على السفارة السعودية بالخرطوم

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملحقيات التابعة لها، وسكن، و ممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، خاصةً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكداً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية


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