القرار البريطاني يدخل حيز التنفيذ للمواطنين الاردنيين اعتبارا من 22 فبراير 2024

وطنا اليوم – كشفت الحكومة البريطانية عن تغييرات ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن، دخول أراضيها بدون تأشيرة، حيث سيكون مطلوبا منهم فقط دفع رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

وقالت الحكومة البريطانية

‏10 جنيهات إسترلينية فقط رسوم التصريح الإلكتروني الجديد (ETA) لمواطني دول الخليج والأردن لزيارة بريطانيا والبقاء فيها لمدة 6 أشهر

القرار سيدخل حيز التنفيذ لمواطني دولة قطر اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023 ومواطني الدول الخليجية الأخرى والأردن اعتبارًا من 22 فبراير 2024