متخصصون يعلقون على ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية

وطنا اليوم – مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، عادت ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية الى الواجهة، بالرغم من حرص وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطتها لاسترداد هذه الكتب.

وتجسد هذه الظاهرة وفقاً لمن يمارسها، نوعاً من الفرحة بالانتهاء من فترة الامتحانات، وقد تكون ايضا إعلانا بانتهاء الامتحانات واحتفالا ببدء العطلة.

وكانت الوزارة في وقت سابق ألزمت الطلبة في الصفوف من الرابع وحتى العاشر الأساسي بإعادة تسليم كتبهم باستثناء كتب التمارين إلى مدارسهم، تحت طائلة تغريمهم ثمنها في حال عدم اعادتها سليمة.

وعلق الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات على ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية قائلا:

الكتاب المدرسي حق للطالب

أنه تسجيل لآلاف الأحداث والآلام

والأفراح الصفية! فيه ذكريات متنوعة!

الكتاب مرجع قد يحتاج إليه بعض الطلبة في مواقف لاحقة

تسليمه للمدرسة عنوة يعني أن الوزارة لا ترى أي تعلم مستمر.

وأن الكتاب له قيمة مؤقتة تنتهي بالامتحان!

بعض الطلبة يحتفظون بكتبهم، يراجعونها في الصيف فبيل العام الدراسي الفادم!

بعض الطلبة يدرسون إخوانهم في الصيف

بعض الطلبة يا حج يرغبون في بناء مكتبة

والواضح جدًا أن التدوير يتم لمادة تالفة، ولا يمكن-يا دابين الصوت- أن يجروء أحدٍ في الدنيا على القول: انتهت فائدة الكتاب

الدكتورة اسبل الشوارب استاذة علم النفس التربوي قالت في تعليقها لوطنا اليوم على هذه الظاهرة :

تابعت فيديوهات تصور سلوكات الطلبة في وقت الامتحانات وقيامهم بتمزيق الكتب المدرسية في مشهد يعكس الكثير من المؤشرات حول علاقة الطالب بمدرسته أو علاقته بالكتاب المدرسي خاصة والكتاب بشكل عام.

وعند النظر الى السلوك في ظاهره فهو لا يتعدى كونه سلوك جمعي من الطلبة بلا تفكير أو تخطيط اي هو سلوك قطيع أو ثقافة القطيع او عقلية القطيع وهي معروفة أيضًا باسم عقلية الغوغاء ، وهي عبارة عن سلوكًا يتصرف من خلاله الأشخاص بنفس الطريقة ، أو يتبنون سلوكًا مشابهًا للناس من حولهم ، وغالبًا ما يتجاهلون مشاعرهم ومعتقداتهم ومبادئهم في هذه العملية.

اما في حقيقته فهو سلوك يؤثر بشكل واضح إلى عقلية عدم الانتماء للمدرسة وكراهيتها واتجاهات سلبية نحو الامتحانات والكتب.

وهذا ما يدعونا إلى التفكير بكيفية صناعة الانتماء للمدرسة من الصفوف الأولى ضمن آليات مدروسة يتم تبنيها على مستوى المدرسة والمديرية و الوزارة وتتضافر كافة الجهود لتفعيلها، تبنى على أنشطة متنوعة بعيدا عن الحصص الدراسية والمنهج المدرسي يساهم الطلبة في التخطيط .