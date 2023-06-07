بيان صادر عن مدارس الجامعة الاولى بخصوص البيان المنسوب اليها حول تنظيم اجازة الحمل والولادة للمعلمات

وطنا اليوم-أصدرت إدارة مدارس الجامعة بيانا حول ما يتم تداوله حول بيان صادر عن مدارس الجامعة بخصوص تنظيم إجازة الحمل والولادة للمعلمات …هذا نصه :

لمن يهمه الامر

ورد لإدارة المدارس الأولى تعميم منسوب لمدارس الجامعة الأولى بخصوص تنظيم حمل المعلمات فإننا نؤكد أن هذا التعميم لن يتم العمل به ولا يمكن باي حال قبول مضمونه، وتؤكد المدارس على انها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها وقد قررت الإدارة فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، كون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتدّ به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام كونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية و التعليم و القوانين و الأنظمة الداخلية .