تهنئة بالترفيع للمقدم أحمد ناصر الخوالدة

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

مبارك للمقدم احمد ناصر الخوالدة

بمناسبة ترفيعه لرتبه مقدم

نفع الله بك خدمة الوطن ومزيداً من الترفيع بأعلى المراتب.

ألف ألف مبارك ومزيداً من التقدم والنجاح.

وبك تزهو المناصب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.