بحث التعاون بين مستشفى الجامعة ومعهد بُخارى الطبي في أوزباكستان

وطنا اليوم:استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم، اليوم الأربعاء، وفداً من جامعة بُخارى الطبية في دولة أوزباكستان برئاسة رئيس المعهد الدكتور شوكرات جومافيتش، بحضور نائبي المدير للشؤون الطبية الأستاذ الدكتور نادر البصول وللشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تنسيق الجهود وبحث توثيق عُرى التعاون على مستوى التأهيل والتدريب المشترك ودعم جهود تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي.

وقدّم ملحم، نبذةً حول المستشفى ومسيرته كأول مستشفى جامعي تعليمي في المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السبق في التعليم الطبي على مستوى المنطقة والإقليم, مرحّباً بفتح أفق التعاون مع الجامعة في مجالات التبادل العلمي والأكاديمي والتدريب والتأهيل.

بدوره قال جومافيتش، بأن جامعة بُخارى الطبية تضم حوالي (85000) طالباً من مختلف الدول يدرسون التخصصات الطبية كالطب والصيدلة والتمريض، مشيراً إلى أن الجامعة تعتمد (4) لغات في التدريس وهي الروسية والإنجليزية والتركية والألمانية، مؤكداً عزم الجامعة على تطوير مستوى طلابها والاستفادة من ريادة الأردن صحيّاً من خلال التدريب المتبادل والمشترك.

وزار الوفد مبنى الطوارئ واستمعوا إلى شرح حول آلية عمل الدائرة ومرافقها.