أمطار وغبار ورياح هابطة قادمة الى المملكة

وطنا اليوم:رجح موقع طقس العرب بتأثر الأردن والمنطقة بمنخفض خماسيني نهاية الأسبوع الحالي و مُرفق بتغيرات جذرية على الطقس تتمثل بارتفاع ملموس على درجات الحرارة و رياح قوية تُسبب موجات غبارية كثيفة في مناطق عِدّة من المملكة.

الخميس: يقترب المنخفض الخماسيني من المملكة و مُرفق بكتلة هوائية حارة نسبياً و جافة في مقدمته

يُتوقع بمشيئة الله أن يقترب المنخفض الخماسيني من المملكة يوم الخميس و الذي سيتمركز ظهر الخميس فوق الأراضي المصرية و مترافق بكتلة هوائية حارة نسبياً و جافة في مقدمته، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات.

و يكون الطقس حاراً نسبياً في مُعظم المناطق، و حاراً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة مع درجات تُقارب 40 مئوي في هذه المناطق، و تظهر كميات من الغيوم على ارتفاع مُتوسطة و عالية.

أما خلال ساعات الليل، فترتفع درجات الحرارة بشكل واضح بالمُقارنة مع الليالي الماضية، و يكون الطقس دافئاً و مُغبراً في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة و عالية و يحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

الجمعة: تتأثر الأردن بالمنخفض الجوي الخماسيني و يُرافقه أحوال جوية غير مُستقرة في بعض المناطق

أما يوم الجمعة، فيُتوقع أن نتأثر المملكة الأردنية بحالة عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يبقى الطقس حاراً نسبياً و مُغبراً و غالباً غائم بوجهٍ عام، و حاراً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة. و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة و تكون الفرصة مُهيأة بإذن الله لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، و قد تكون هذه الزخات على شكل أمطار طينية في بعض المناطق.

الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة، مترافقة مع هبات قوية أحياناً تتسبب بإثارة الأتربة و الغبار. كما و تكون بعض الهبات شديدة أحياناً أبان مُرور السُحب الركامية مما أيضاً يؤدي إلى نشوء موجات غبارية كثيفة، و التي تؤدي إلى تدني لافت و رُبما انعدام لمدى الرؤية الأفقية.

و خلال ساعات الليل، فتستمر الأحوال الخماسينية بالتأثير على المملكة، بحيث يكون الطقس مُغبراً و أدفأ من المُعتاد في مناطق عِدّة من المملكة، كما و يستمر ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة و عالية.

توصيات:

– الانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء و من تَبِعات ذلك على مرضى العيون و مرضى الجهاز التنفسي حيث يُنصح بإحكام إغلاق النوافذ وعدم التعرض للرياح المُغبرة.

– الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية و رُبما انعدامها أحياناً في بعض المناطق خاصة في الطرق الخارجية نتيجة العواصف الغبارية.

– تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية و التي تأتي بشكل مؤقت