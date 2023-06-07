مدير الأمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

وطنا اليوم:قلد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطه الرتب الجديده لكبار ضباط مديرية الأمن العام الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم للرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وبارك اللواء المعايطة لكافة ضباط الأمن العام ممن حظوا بالثقة الملكية السامية داعياً إياهم لبذل المزيد من العطاء للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية والإجتماعية المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أكد الضباط الذين شملتهم الإرادة الملكية السامية على أن هذه الثقة ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز في خدمة الوطن والمواطن تحت ظل الراية الهاشمية