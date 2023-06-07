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الأمن السيبراني يكشف حقيقة اختراق هواتف الأردنيين

منذ ساعة واحدة
الأمن السيبراني يكشف حقيقة اختراق هواتف الأردنيين

وطنا اليوم:قالت مسؤولة الإعلام والتسويق في المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتورة وعد المعايطة إن اغلب ما تم تداوله من معلومات مؤخرا عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض أجهزة الأردنيين للاختراق ، وكودات يمكن من خلالها اكتشاف الاختراق عبرها هي معلومات مغلوطة.
وقالت المعايطة ان المركز الوطني للأمن السيبراني ينفي وجود أي كودات يمكن للمواطن استخدامها لمعرفة اذا كان الهاتف قد تعرض للاختراق والتجسس ، وان الكودات المنتشرة تخص خدمة من خدمات شركات الاتصال ، وهي تحويل المكالمات عندما يكون الهاتف غير متاح او مشغول.
واضافت : نطمئن الأردنيين ان هواتفكم غير مخترقة ، وانه في حال استخدام احد هذه الكودات فلا يعني ذلك ان هواتفكم مخترقة، وليس عليكم مراجعة وحدة الجرائم الالكترونية.
وحول تطبيق imessage على هواتف ايفون قالت المعايطة انه مثل أي تطبيق ، فمن الممكن ان يشهد وجود ثغرات ، ويتم سد الثغرات عبر تحديث نظام التشغيل او تحديث التطبيق ، داعية الى ضرورة عدم تجاهل تحديث الهاتف والتطبيق عندما يتم الاشعار بذلك.
ودعت الى تعطيل تطبيق imessage مؤقتا لحين صدور التحديث الجديد.
في سياق آخر نصحت المعايطة بعدم استخدام أي تطبيقات VPN المجانية ، وفي حال الضرورة استخدام تطبيقات VPN غير المجانية


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