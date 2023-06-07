حركة نشطة بجمرك الدرة مع البدء بإطلاق مشروع نيوم

وطنا اليوم:قال المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك جلال القضاة، إن مركز جمرك الدرة، الذي يربط بين الأردن والسعودية، تعامل مع 548 ألف مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأضاف، في تصريحات ، خلال تفقده الأربعاء المركز في العقبة، أن جمرك الدرة شهد حركة سياحية نشطة وحركة مسافرين، خاصة مع البدء بإطلاق مشروع نيوم في السعودية.

وأشار القضاة إلى أنه جرى اعتماد البطاقة الإلكترونيه وتطويرها لخدمة المسافر من جمرك الدرة والقادم إليه للتسهيل عليه،

وأكد أن البطاقة صُممت بناء على ربط إلكتروني مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أنها تسهم في تسريع إجراءات المسافرين وتأتي ضمن خطوة للتحول الإلكتروني في إنجاز المعاملات