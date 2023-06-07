شبكات التهريب في الجنوب السوري

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم مادة استقصائية نشرها مواقع سورية حول طرق تهريب المخدرات الى الاردن حيث تشير تركيبة شبكات التهريب النشطة في الجنوب السوري إلى تورط النظام بشكل عميق في هذه التجارة، كما تعبر عن زيادة نفوذ المخابرات الجوية وسيطرتها على وجه الخصوص.

ففي السويداء، تورطت 64 عصابة تضم 716 فرداً في عمليات الإتجار بالمخدرات، كما أن 79% من شبكات الإتجار بالمخدرات في السويداء مرتبطة بالمخابرات الجوية، مقارنة بنسبة 63% من إجمالي شبكات تهريب المخدرات في درعا.

في الوقت الذي تستأثر فيه المخابرات العسكرية بمعظم السيطرة، ثمة جهات أمنية أخرى فاعلة لدى النظام متورطة هي أيضاً، إذ تقوم المخابرات الجوية بإدارة أكثر من عشر عصابات، في حين تدير الفرقة الرابعة تسع عصابات، أي بنسبة 16% للأولى و13% للثانية من مجموع شبكات الاتجار في الجنوب. وعلاوة على ذلك، يدير حزب الله نحو 17% من مجمل الشبكات في كلتا المحافظتين، وهو متورط بشكل أساسي في عمليات نقل المخدرات ومعجون الحشيش وغيرها من مواد الإنتاج التي تصل إلى سوريا عبر المناطق الحدودية