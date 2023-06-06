المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي “جايمكس 2023

وطنا اليوم – مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن المعرض الدولي الثامن عشر للالات والمعدات الكهروميكانيكية -المعرض الصناعي التجاري الهندسي “جايمكس 2023” ومعرض الشرق الأدنى للطاقة الشمسية “SONEX” الذي تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع شركة البوابة الذهبية لتنظيم المعارض وبدعم من غرفة صناعة عمان والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، بمشاركة أكثر من مئتي وخمسين جهة عارضة محلية وعالمية تمثل أكثر من 600 ماركة عالمية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ان النقابة اعتادت على تنظيم هذا المعرض سنويًا حيث يهدف المعرض الى نقل الخبرة والمعرفة الى القطاع الهندسي الاردني من خلال ابراز احدث ما توصل له العلم في المجالات المختلفة سعياً منها الى زيادة التنافسية للقطاع الهندسي، خاصة وان توجه مجلس النقابة يرمي الى تبني افضل الممارسات لدى المهندس الاردني و بناء قدراتهم وفق التجربة العالمية. ويأتي المعرض ليتيح للزملاء المهندسين فرص بالغة الأهمية للتعاون ونقل الخبرات.

ويشمل المعرض الذي أقيم في قاعات المركز الاردني للمعارض الدولية.- في مكة مول ويستمر حتى 8 حزيران الجاري، مشاركات من الهند، و الصين والامارات العربية المتحدة، والتشيك ووكالات اقليمية لتركيا والاردن وغيرها، كما يرافق المعرض منتدى يشمل محاضرات وورشات عمل قيمة.

ويضم العديد من القطاعات منها الآلات والمعدات الكهرميكانكية الكهرباء والإنارة، الأتمتة والطاقة، الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، أنظمة المراقبة والكاميرات، العدد واللوازم الصناعية، خطوط الإنتاج وأنظمة التعبئة والتغليف، وتكنولوجيا المياه، الرافعات الشوكية والضاغطات الصناعية، التدفئة والتكييف، حيث يعتبر معرض جايمكس من أهم المعارض الهندسية الصناعية في الأردن والمنطقة حيث يحظى باعتراف هيئة المعارض الدولية .UFI

وبالتزامن مع معرض JIMEX 2023 يقام معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية SONEX ويشارك فيه كافة تطبيقات الطاقة الشمسية في الكهرباء والمياه والإنارة، وأنظمة الطاقة الشمسية للمباني والمصانع والمستشفيات والمزارع، وألواح الطاقة الشمسية PV Module، ومحولات الطاقة الشمسية Solar Inverters، وأنظمة ترشيد الطاقة وغيرها.