يوم وظيفي في الجامعة الألمانية الأردنية بمشاركة 85 شركة وطنية وإقليمية وألمانية

وطنا اليوم – مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل إفتتح مدير مديرية التشغيل الدكتور عون النهار “اليوم الوظيفي الحادي عشر لفرص العمل” والذي نظمته الجامعة الألمانية الأردنية من خلال عمادة الإبتكار ونقل التكنولوجيا والريادة بمشاركة 85 شركة وطنية وإقليمية وألمانية.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي أن الجامعة أطلقت برنامج الدراسات الثنائية عام 2018 كمسار متخصص لسد الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية ويضم حاليا 13 تخصصا، وأنشأت عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة التي شارك في يومها الوظيفي 85 شريكا من الصناعة إلتزاما منها بربط التعليم العالي في الأردن بالبعد التطبيقي الذي يعتبر محاكاة للنموذج الألماني .

وأضاف الدكتور الحلحولي أن الجامعة تسعى جاهدة لإيجاد بيئة تعليمية نابضة بالحياة ومبتكرة ومعززة للتبادل الثقافي والتميز الأكاديمي، لذلك فإن المعرض يساعد الطلبة على التواصل مع الشركات واستكشاف إمكانياتهم المتميزة وإعتبارهم إضافة نوعية قيمة للمؤسسات التي سيعملون فيها .

وأشار النهار أن دور وزارة العمل يتمثل بتنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات القطاع الخاص من خلال التشريعات والإجراءات، مبينا أن مثل هذه المعارض تسهم بالتشبيك والربط بالنظر الى العرض والطلب بطريقة تواكب التطور التعليمي والتكنولوجي، مؤكدا أن دور القطاع الخاص كبير في هذا الجانب.

بدوره بين ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن الدكتور ولفغانغ فروبيرغ أن الجامعة الألمانية الأردنية “كجامعة تطبيقية” تعتبر شريك حقيقي للوكالة ونظامها التعليمي يكسب الطلبة المهارات التي يحتاجها سوق العمل حيث يعتبر ذلك جزء من رسالة الوكالة في الأردن والمتمثلة في دعم المشاريع التي تساعد في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

وقدم ممثل شركة بيت دوت كم زيد ساحوري إيجازا حول بوابة التوظيف لخريجي الجامعة التي تم إنشائها بالتعاون بين الشركة وعمادة الإبتكار في الجامعة للتشبيك بين الخريجين والشركات .

من جهته بين عميد الكلية الدكتور نضال الشواورة دور العمادة في نشر ثقافة الريادة والإبتكار في المجتمع وربطهم بسوق العمل الأردني والألماني.

ويهدف اليوم الوظيفي إلى ربط خريجي الجامعة وطلبتها بالشركات للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.