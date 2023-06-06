لقاء اردني تركي مرتقب

وطنا اليوم – اجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة الجديد هاكان فيدان هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته.

وأكد الصفدي وفيدان استمرار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد الوزيران على أهمية التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي جهود حل الأزمات في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي وفيدان صلابة العلاقات التاريخية بين المملكة وتركيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً برعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لإجراء محادثات مفصلة حول سبل تطوير التعاون والقضايا الإقليمية.