هل حصل الخصاونة على ضوء أخضر لتعديل خماسي؟

وطنا اليوم:تُرجّح آخر التسريبات أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حصل ضمنيا على ضوء أخضر يسمح له بإجراء تعديل وزاري جديد قبل نهاية شهر حزيران.

وهو تعديل مقترح سبق أن اقترحه رئيس الوزراء في إطار الجدل حول سلسلة تغيرات يفترض مرحليا أن تبرز على صعيد المناقلات والتعديلات والتغييرات بعد انشغال الأردنيين جميعا بزفاف ولي العهد المحبوب الشاب الأمير الحسين بن عبدالله.

ويُعتقد على نطاق نخبوي واسع بأن دائرة التعديل الوزاري المقترح قد دخل نطاق الإستحقاق إلى أو خلال الأسبوعين القادمين

ومن المرجح حسب المعلومات الأولية أن رئيس الوزراء يريد تحقيق درجة أكبر من الانسجام مع فريقه.

ويتردّد في هذا السياق أن خمسة وزراء على الأقل قد يكونوا في طريقهم لمُغادرة طاقم الخصاونة في المرحلة الجديدة.

ويُوصف بعض الوزراء الآن في الأردن بأنهم على “صفيح ساخن”.

وبالتالي مصيرهم غير محدد خلافا لأن أجواء التعديل الوزاري تفرض نفسها وإن كانت جزء من حملة تغييرات يُفترض أو خطوات برامجية يُفترض أن تُعيد إنتاج المشهد السياسي الداخلي والنخبوي.

وتُعيد التوازن للسلطات وتمنح الوثائق الإصلاحية الثلاث المهمة في الإدارة والإصلاح والحياة السياسية زخما جديدا خصوصا في ظل ملاحظات مرجعية تنتقد افتقار الطاقم الوزاري للحماس في مجال متابعة تحديث المنظومة السياسية في البلاد أو في مجال أيضا متابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتثبيت أركان التمكين الاقتصادي