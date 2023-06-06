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التربية: التقدم للعمل الإضافي من 15 حزيران ولغاية 20 تموز إلكترونيا

منذ ساعة واحدة
التربية: التقدم للعمل الإضافي من 15 حزيران ولغاية 20 تموز إلكترونيا

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم الراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي بالدخول إلى موقع الوزارة لتقديم الطلب إلكترونيا.
وبينت الوزارة أن التقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي سيبدأ اعتبارا من 15 حزيران الحالي ولغاية 20 تموز المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه يسمح للمتوقع تخرجهم التقدم بالطلب شريطة إحضار المصدقة الجامعية عند طلبها لاحقا لاعتماد الطلب في مديرية التربية والتعليم التي تقدموا للعمل بها.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات حسب الأسس المعتمدة لاحقا وعلى نفس الرابط، منوهة بأنه لن يتم إجراء الامتحان لأي متقدم اجتازه سابقا بنجاح، وعليه تفعيل طلبه لاعتماده فقط


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