الملكية تبدأ رحلتين أسبوعياً من وإلى ستوكهولم

وطنا اليوم:استقبل مطار الملكة علياء الدولي المسار الجوي المباشر الجديد للملكية الأردنية بين عمّان وستوكهولم، والذي يربط العاصمتيْن الأردنية والسويدية عبر رحلتين أسبوعياً: كلّ اثنيْن وخميس.

وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي، تؤكّد هذه الخطوة الجهود المشتركة لـها وللملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لربط عمّان بالعواصم والمدن الأخرى حول العالم.

واستُقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور سفيرة السويد لدى الأردن الكسندرا ريدمارك، وممثلين عن “مجموعة المطار الدولي” والملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وأعربت ريدمارك عن سعادتها بإطلاق الرحلات المباشرة بين العاصمتين، مما يسهل ربط الناس بين الأردن والسويد، آملة أن يفتح هذا الارتباط فرصا أكبر في العديد من المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، إن المجموعة تكرّس جهودها لتوسيع شبكة وجهاتها، مُرسّخة بذلك الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السياحة الوافدة عبر عمّان والترحيب بالزوار لاكتشاف كنوز الأردن المتنوعة، لافتاً إلى أنه من بين أفضل الطرق للقيام بذلك، هو إنشاء مسار جوي مباشر جديد إلى ستوكهولم.

وقدم كلود شكره للشركاء على دعمهم المتواصل بما يمكّن من تزويد المسافرين بخدمات من الدرجة الأولى وتوفير تجربة سفر مميزة عبر مطار حاصل على جوائز تجعلهم يشعرون “كأنهم في بيوتهم”.

وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الملكية الأردنية، كريم مخلوف، إلى أن المسار الجديد هو ثالث إضافة لشبكة وجهات الشركة إلى أوروبا، بعد ليون وميلانو، مشيراً إلى أنه ابتداءً من أيلول، ستحلق رحلات إلى دوسلدورف وبروكسل أيضا