الخدمات الطبية تعلن الخميس عطلة رسمية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق 8/6/2023 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة