الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن

وطنا اليوم:استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء في قصر بغداد، السفير الأردني في العراق منتصر الزعبي.

ونقل السفير الزعبي للرئيس العراقي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، وشكر وتقدير جلالته والعائلة المالكة لمشاركته والسيدة الأولى في مراسم عقد قران وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين.

وأكّد رشيد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما لذلك من أثر إيجابي في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، مبينا الحرص على تطوير التعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحمّل الرئيس العراقي السفير الزعبي تحياته وشكره لجلالة الملك، معرباً عن تمنياته بمزيد من النجاح لعلاقات الأخوة والتعاون.

بدوره، أكّد السفير منتصر الزعبي رغبة الأردن حكومة وشعباً بتعزيز الأواصر بين البلدين والشعبين لتحقيق تطلعاتهما في التقدم والرفاه وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.