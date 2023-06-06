إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منصة رقمية لسجل الخدمات الحكومية بهدف إدارة السجل الكترونيًا وتحديث بيانات بطاقات الخدمات باستمرار لضمان توفير بطاقات تعريفية محدثة عن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ولقطاع الأعمال.

كما وتم نشر بطاقات الخدمات للدوائر والمؤسسات الحكومية التي تم توثيقها رقميًّا عبر منصة سند حيث يستطيع المواطن استعراض البطاقات الخاصة بالخدمات الحكومية والاطلاع على متطلبات الخدمات وشروطها، والقنوات المتاحة لتقديم هذه الخدمات، والرسوم المطلوبة وخطوات التقديم.

رابط المنصة: (https://sanad.jo/ar/pages/mainservices )