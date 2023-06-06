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تحويلات مرورية ضمن أعمال مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

منذ ساعة واحدة
تحويلات مرورية ضمن أعمال مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن اجراء تحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء “الحزمة الثانية”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من ظهر اليوم إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان للمنطقة الواقعة من بعد جسر ماركا باتجاه محطة المناصير الى مساربه الدائمة بعد أن تم الانتهاء من إعادة انشاء كامل مسارب الطريق للجهة اليسرى بثلاث مسارب وكتف مع إعادة ربط كافة المحال التجارية بالإضافة الى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة، وذلك لإتاحة العمل للجهة اليمنى من اتوستراد عمان – الزرقاء للمنطقة الواقعة من مخابز جواد باتجاه جسر ماركا.
وأكدت أن التحويلات مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين الى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام


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