قصة نجاح وإبداع للدكتورة وئام حمدي منصور .. طموح لا يعرف حدودا

وطنا اليوم:د. وئام منصور تنحدر من عائلة أحبت العلم ، لم تعرف إلا التفوق والجدارة والتميز عن الآخرين، تخرجت من الجامعة الاردنية وحصلت على بكالوريوس في طب وجراحة الفم والاسنان لتتابع وتواكب هذا العلم المتميز لتحصل على “الامتياز” من الجامعة الاردنية .. انها الدكتورة وئام حمدي منصور طبيبة جراحة الفم والاسنان.

طموحة وطموحها لا يعرف حدود ابدا ، وما زالت تنهل من ابواب العلم لتُضيف تميزا وابداعا في مجال عملها.

كان لتفوقها وتميزها العلمي حتى قامت بتقديم محاضرات من خلال مؤتمرات في مجال طب الاسنان نظرا لتميزها وتفوقها وجدارتها في مجال تخصصها ، لم تقف عند هذا الحد أبدا بل هي تواصل كل هذا الابداع من خلال عملها في مركز خاص للاسنان وشهد كل من تعامل معها بتميزها وإبداعها وهو ليس بغريب عن طبيبة نهلت من ابواب العلم وتستمر.

الدكتورة وئام ترجع الفضل لله اولا ومن ثم عائلتها وبالأخص والدها ووالدتها الذين قدموا لها كل الدعم وسهروا معها الليالي حتى تحصل على ما تريد وتحقق غايتها وحلمها وطموحها.

قصة نجاح للدكتورة وئام حمدي منصور لكنها ليست بغريبة عن عائلة أحبت وعضقت العلم والتميز وما زال في جعبتها الكثير لتقدمه للعلم ومجال تخصصها.

المرضى والمراجعين للعيادة اشادو بالطبيبة الانسانة والتي عملت على راحة مرضاها وتسكين الامهم وواظبت على ان تبقى إبتساماتهم تعلو محياهم .

فضلا عن علاجهم في العيادة تتابع الدكتورة وئام عبر الهاتف مراجعي العيادة وهم في منازلهم للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم .

كلمات الشكر والاحترام لها على مجهوداتها العظيمة قليلة بحق طبيبة انسانة ماهرة في عملها وشغوفة بكل ما تنجزه على جميع الاصعدة ..

الدكتورة وئام منصور ستكون معنا في لقاء صحفي قادم لتكشف لنا المزيد من التفاصيل عن الطبيبة الانسانة والتي تعشق تراب وطنها ..