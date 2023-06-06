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ابوهلال: 5-10% ممن يعانون من آلام أسفل الظهر لديهم “ديسك” والعلاج ليس “بالراحة”

منذ 3 ثواني
ابوهلال: 5-10% ممن يعانون من آلام أسفل الظهر لديهم “ديسك” والعلاج ليس “بالراحة”

وطنا اليوم:قال اخصائي العظام والمفاصل الدكتور محمد أبو هلال ان مابين 50-80% من المواطنين يعانون من آلام الظهر في وقت معين من حياتهم.
واضاف في محاضرة إقامتها الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي) للصيادلة، أن مشاكل الام الظهر وخاصة أسفل الظهر تتفاقم وخاصة مع تقدم السن وأن أكثر من 85% من المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر الرعاية لا يعزى إلى مرض معين أو أمراض العمود الفقري، وبالتالي اسباب غير محددة.
وأشار أن 5-10% من الذين يعانون من آلام أسفل الظهر يعانون من الديسك، وتطرق إلى الحالات التي يمكن خلالها إجراء فحص الديسك.
وأكد على ضرورة التعامل بجدية مع كبار السن وصغار السن الذين يعانون من آلام الظهر وخاصة منتصف الظهر.
وشدد على أن الراحة ليست الحل لعلاج الام الظهر بل يمكن أن تؤدي إلى نتائج اسوأ، ودعا إلى عدم اللجوء للعلاج بالكورتيزون، وعدم التوقف عن النشاط والحركة لمن يعانون من آلام الظهر.
واشار إلى دراسات تشير إلى. أنه كلما كان مخزون فيتامين د في الجسم أقل كلما زادت فرصة حدوث آلام أسفل الظهر، ومع ذلك فإن الدراسات تشير إلى. انه لا توجد علاقة بين شدة الألم مع نقص فيتامين د، ودعا إلى اعطاء الفيتامين للمرضى الذين لا تكون اسباب الألم واضحة لديهم.
ومن جانبها تحدثت الصيدلانية عبير بطارسة عن أصناف الشركة (مسكنات “باندا” ومحلي “جوسويت” ومسكن “فلامكس” ومرخي العضلات “ستيفانو” وفيتامين د “تيرا د”.

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