الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وطنا اليوم:جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية اليمنية الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالكريم بحة، والسفير غير المقيم لجمهورية كوسفو أغون فرينيزي، والسفير غير المقيم لجمهورية مالي بوبكار دياللو.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية البرتغال روي ألبرتو مانوبيلا تيرينو، والسفير غير المقيم لجمهورية سلوفينيا ساسو بودليسنيك، والسفير غير المقيم لجمهورية منغوليا بولغان إينكتوفشين، والسفير غير المقيم لجمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية سوشيل كومار لامسال.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي