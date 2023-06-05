المحادين يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية

وطنا اليوم:أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، محمد المحادين بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية.

كما أدى اليمين الدستورية باسل أبو عنزة بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر بسمان الزاهر، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي