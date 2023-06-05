حجوزات كبيرة من الإمارات إلى الأردن خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:كشفت شركات سياحة وسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وجود الأردن ضمن أبرز الدول التي تشهد حجوزات كبيرة للمقيمين في الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى نهاية حزيران الجاري.

شركات السياحة والسفر في الإمارات، قالت إن الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى هذا العام يشهد نمواً في الحجوزات على الاتجاهين لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع العطلة المدرسية وموسم الإجازات الصيفية، مشيرة إلى أن نسب الإشغال على بعض خطوط الطيران المغادرة من بداية العيد ولمدة أسبوع تتجاوز 90% وتصل في بعض الأحيان إلى 100%.

وأشارت هذه الشركات، إلى أن الطلب على السفر خلال العيد ينقسم إلى شقين، الأول السفر بغرض السياحة والترفيه للعائلات الإماراتية وبعض العائلات المقيمة في الإمارات والذي تركز على وجهات مثل المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبعض الوجهات في أوروبا الشرقية مثل جورجيا وأذربيجان وغيرها، أما الشق الثاني من الطلب تركز على الوجهات الإقليمية، أبرزها الأردن ومصر وسوريا ولبنان وغالبيتهم من العائلات المقيمة في الإمارات، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وفي السياق، قالت شركات سياحية أخرى، إن أهم وجهات السفر التي تهيمن على عمليات البحث في الإمارات وخاصة الحجوزات قبل عطلة العيد، هي الأردن ومصر والهند والسعودية وتايلاند والإمارات وتركيا والكويت والمغرب، والمملكة المتحدة وبعض الوجهات في أوروبا الشرقية.

وجرت العادة في عطلة عيد الأضحى، يعود الكثير من المغتربين الأردنيين لقضاء عطلتهم الصيفية في المملكة، في ظل الاستفادة من عطلة أبنائهم في المدارس