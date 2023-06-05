العموش رئيساً والساكت نائباً لـ “السياسات العامة”

وطنا اليوم – اانتخب منتدى السياسات العامة المهندس فلاح العموش رئيسا للهيئة الإدارية، والمهندس موسى الساكت نائباً للرئيس

كما انتخب الدكتور إياد ابو حلتم أمينا للسر والمهندسة جمانة العبادي أمينا للصندوق وعضوية كل من الدكتور هاني الكردي والدكتورة ريم العجلوني والمهندس حمزة الحجايا.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي انعقد يوم الخميس الماضي.

وأعرب المجتمعون عن شكرهم للإدارة المؤقتة للمنتدى والتي ترأسها خلال الفترة الماضية العين الدكتور خالد البكار.

ومنتدى السياسات العامة، هو منتدى فكري غير ربحي ويسعى للتفاعل البناء مع قضايا السياسات العامة بمقاربات منهجية وموضوعية تطرح للنقاش العام في المجتمع وتقدم خلاصاتها لصانع القرار ومن وحي قناعة المنتدى والقائمين عليه للمساهمة في عملية البناء الوطني.

ويعتبر منتدى السياسات العامة مركز تفكير يسعى أيضا للمشاركة في صناعة مفاهيم النهضة الوطنية الشاملة المشفوعة بحسن النوايا وسلامة المقاصد والقيم.