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المنتدى الأردني في بريطانيا يحتفل بزفاف الحسين

منذ 3 دقائق
المنتدى الأردني في بريطانيا يحتفل بزفاف الحسين

وطنا اليوم – احتفلت الجالية الأردنية في بريطانيا مساء أمس السبت في لندن، بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وكذلك بعيد استقلال المملكة الـ77 وعيد الجيش والثورة العربية الكبرى. تلبية لدعوة المنتدى الأردني في المملكة المتحدة ،واشتمل الحفل على دبكات شعبية أردنية وأغانٍ وأهازيج وطنية وجرى توزيع الحلوى على الحاضرين.
وعبر حلمي الحراحشة رئيس مجلس أمناء المنتدى الأردني عن سعادته بتفاعل الجالية الأردنية في بريطانيا مع مناسباتها الوطنية، موجهاً بإسم المنتدى أسمى عبارات التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله وسمو الأميرة رجوة الحسين بزفافهما الميمون.


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