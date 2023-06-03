وطنا اليوم – اكدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن سعادتها بزيارة مصر والجامع الأزهر، وتقديرها للاستقبال في الأزهر، وضرورة تقارب الشعوب وتوطيد العلاقات بينها.

وجاءت تصريحات جيل بايدن خلال زيارتها يوم الجمعة، الجامع الأزهر، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر والشرق الأوسط، حيث التقت في الجامع الأزهر بمجموعة من طلاب الأزهر، وتبادلت معهم الحديث حول تجاربهم الدراسية بالأزهر.

وتفقّدت قرينة الرئيس الأمريكي، معالم الجامع الأزهر، وأروقته ومآذنه التاريخية العتيقة، التي تكشف الطبيعة الأثرية له، حيث استمعت لشرح توضيحي عن تاريخ الجامع من رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داوود، وما يضمّه من أروقة، وزارت الظلّة الفاطمية والظلّة العثمانية ومنبر الجامع الأزهر، ثم المدرسة الجوهرية بالجامع الأزهر.