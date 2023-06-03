وجاءت تصريحات جيل بايدن خلال زيارتها يوم الجمعة، الجامع الأزهر، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر والشرق الأوسط، حيث التقت في الجامع الأزهر بمجموعة من طلاب الأزهر، وتبادلت معهم الحديث حول تجاربهم الدراسية بالأزهر.

647a69ff42360418eb3656e4 - وطنا نيوز

وتفقّدت قرينة الرئيس الأمريكي، معالم الجامع الأزهر، وأروقته ومآذنه التاريخية العتيقة، التي تكشف الطبيعة الأثرية له، حيث استمعت لشرح توضيحي عن تاريخ الجامع من رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داوود، وما يضمّه من أروقة، وزارت الظلّة الفاطمية والظلّة العثمانية ومنبر الجامع الأزهر، ثم المدرسة الجوهرية بالجامع الأزهر.