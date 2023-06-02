برعاية نائب امين عمان مهرجان الزهور بمناسبة زفاف الامير حسين

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منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
23:13
ولي العهد على انستغرام..علمت دائما ان الحب يسكن قلوبكم
21:14
انتخاب الرواشدة اميناً عاماً للبعث العربي الاشتراكي
21:12
رحلة عبر التاريخ بالمواقع الأثرية احتفاءً بزفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم
21:09
احمد التل … معلم مختلف
20:48
عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند
20:40
بلينكن يتوجه إلى السعودية ويُلغي زيارة إلى إسرائيل بشكلٍ مُفاجئ
20:27
الوحدات يتوج ببطولة القدس والكرامة
19:46
نائب : بعض الوزراء مرتجفون … وحكومة الخصاونة لا تستحق البقاء
19:41
أمانة عمان تعلن حالة الـطوارئ المتوسطة
19:31
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن