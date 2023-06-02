احمد التل … معلم مختلف

د. ذوقان عبيدات

معلم مختلف ، بدأ عمله مدرسًا

لنا-طلبة المترك- يعني التوجيهي

بلغة هذه الأيام! معلمًا للغة الانجليزية- على الرغم من تخصصه في العلوم السياسية -مختلف كشخص

ومختلف كمعلم. لا يحتاج أحمد التل أي مجاملات من أي أحد!

وهذه أبرز انطباعاتي عنه -بمناسبة ذكرى وفاته السنوية الأولى -كطالب درّسني، ورئيس لي في وزارة التربية ، وصديق داعم لي بعد ذلك!

١-شخصية بسيطة وعميقة، ممتد أفقيًا وعموديًا، بثقافة موسوعية:

عسكرية ، إدارية، تربوية ، ترك أثرُا ومنجزاتٍ في هذه المجالات

٢-باحث في كل مجال! كتب في التربية والإدارة والحرب والسلام،

وترك مؤلفات في مختلف هذه المجالات. وبنفس الدرجة ترك نماذج أخلاقية راقية من بناته وأبنائه!

٣-إداري بفلسفة إنسانية راقية،

دعم كل من عمل معه، ولم أعرف عنه طوال عملي معه سوى نموذجه الأخلاقي الراقي!

٤-أحمد التل،-أبو حازم-قال لي وزير لا يعرفه جيدًا: أبو حازم ليس حازمًا، عليك بدعمه! قلت له: لا تسيء تفسير رقي أخلاقه، فهو يسيطر على كل أبعاد العمل، ويحظى باحترام الجميع ، ولا يتردد باتخاذ قرارات كبرى!

عملت معه في كليات المجتمع

حيث وصلت عهدها الذهبي

قبل انتكاستها بعد مغادرته!

٥- كتب مذكراته بعنوان: محطات عبر الزمن، بكل جرأة وصراحة، عكست مذكراته معاناة إنسان حسّاس بحث عن السلام

بعيدًا عن مضايقات له من أقرباء في اربد! وبتقديري ، كان الأقرب صدقًا من جميع من كتب، فليس لديه ما يخفيه!

٦-عاش صديقًا للقراءة والبحث والكتابة حتى في أيامه الأخيرة

يقرأ ست ساعات يوميًا!ترك للأجيال فيضًا من كتب ودراسات

وترك لزملائه نموذجًا أخلاقيًا.

أقترح:

تسمية مدرسة باسمه في عمان،

وميدانًا بإسمه في اربد!

ولو كنت قريبًا لاقترحت أن يكتب

على شاهد قبره:

معلم حر، إنسان مناضل لم يخضع يومًا لسلطة!

ويبقى أحمد يوسف التل نموذجًا تنويريًا ساطعًا في سماء الأردن وفي قلوب محبيه!.