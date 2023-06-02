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نائب : بعض الوزراء مرتجفون … وحكومة الخصاونة لا تستحق البقاء

منذ 4 ثواني
نائب : بعض الوزراء مرتجفون … وحكومة الخصاونة لا تستحق البقاء

 

وطنا اليوم – انتقدت النائب عائشة الحسنات أداء وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، قائلة إنهم “لا يستحقون البقاء في مناصبهم”.
وقالت الحسنات في تصريحات لها إن بعض الوزراء مرتجفون ولا يملكون اتخاذ قرار، ويعملون على قاعدة “سكّن تسلم”، مجددة التأكيد على أنه “لا يجوز أن يستمروا في مواقعهم”.
وأضافت الحسنات أن الحكومة كلّها لا تستحق البقاء، حيث أن أحدا لا يلمس وجود أي خطط أو استراتيجيات لديها من أجل انتشال الأردنيين مما يعانوه.
وختمت الحسنات حديثها بالقول: “نحن أمام واقع مؤلم، والوضع سيء جدا، وما يزيد الطين بلة وجود وزراء في الحكومة لا يريدون العمل ويعطلون مصالح المواطنين”.

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