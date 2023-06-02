مطالب بتكثيف حملات النظافة على الأماكن السياحية

وطنا اليوم:طالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون بتكثيف حملات النظافة على الأماكن السياحية ومواقع التنزه التي تشهد حركة سياحية مستمرة.

وقالت عضو جمعية البيئة الأردنية نظمية الزغول، إن المحافظة تستقبل كل صيف أعداداً كبيرة من المتنزهين، وبخاصة الزوار المحليين، مما يتطلب من الجهات المعنية تكثيف حملات النظافة على الأماكن السياحية والأثرية ومواقع التنزه للحفاظ على المعالم الجميلة فيها.

وأشار عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون جعفر عكاشة إلى أهمية زيادة حملات النظافة في الأماكن السياحية التي يرتادها السياح بشكل دائم، خصوصا أيام العطل بالإضافة إلى إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل التي تدعو إلى الاهتمام بنظافة الأماكن السياحية والحفاظ عليها.

بدوره، قال مدير السياحة محمد الديك، إن وزارة السياحة تولي موضوع النظافة جل الاهتمام للمواقع السياحية والأثرية ومواقع التنزه للحفاظ على هذه الأماكن نظيفة، مبيناً أن محافظة عجلون تعتبر وجهة سياحية يرتادها السياح من داخل وخارج المملكة وعلى مدار العام، وحيث تقوم وزارتا السياحة والبيئة بالتنسيق والتشاركية مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من حملات النظافة للحفاظ على المواقع السياحية نظيفة وعكس الصورة الحضارية عن المحافظة.

من جهته، أكد مدير البيئة في محافظة عجلون مشعل الفواز، أنه يتم وبشكل مستمر تنفيذ حملات نظافة وطنية لتنظيف الغابات والمحافظة على نظافة المواقع السياحية والأثرية وذلك من أجل رفع الوعي البيئي