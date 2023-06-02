ولي العهد الأمير الحسين: أحمد الله الذي منّ علي برجوة

وطنا اليوم:كتب ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على انستغرام: “أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي”.

وقال سموه “أسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا”

وأضاف سموه “الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه