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الأميرتان إيمان وسلمى تخطفان الأنظار في حفل زفاف ولي العهد

منذ ساعتين
الأميرتان إيمان وسلمى تخطفان الأنظار في حفل زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:خطفت الأميرتان إيمان وسلمى، شقيقتا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأضواء والأنظار بأدوارهما الرائعة في حفل زفاف الحسين على سمو رجوة آل السيف، المقام في قصر زهران.
وأظهرت الأميرتان تواضعًا واهتمامًا كبيرًا بالعروسة، حيث ساعدتا في ترتيب فستانها ورافقتها من باب القصر حتى الشرفة التي أقيم فيها حفل الزفاف.
وتفاعل الأردنيون والجمهور العالمي مع هذه المشاهد العفوية التي تم بثها مباشرة خلال الحفل.
وركز الأردنيون على “الزغاريد” التي تعتبر أحد أهم ما يتميز به حفل الزفاف في تقاليد وعادات الشعب الأردني.
فيما لاقت لقطة اختيار ولي العهد لعمه الأمير الحسن شاهدًا على عقد القران، استحسانًا واسعًا بين الأردنيين، ما ينسجم مع العادات الأردنية منذ تأسيس الأمارة.
وشهد قصر زهران حضور مئات الشخصيات البارزة في جو من الفرح والسعادة بمناسبة زفاف الحسين.
وتتمنى الجماهير الأردنية والعالمية كل التوفيق والسعادة للعروسين وتتشوق للحظات المميزة القادمة في هذه المناسبة السعيدة


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