الملك والملكة يستقبلان الضيوف في قصر زهران لعقد قران ولي العهد

وطنا اليوم:بدأت المراسم الرسمية لعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران، حيث سيوقع سموه والآنسة رجوة عقد قرانهما.

ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى قصر زهران بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة لتحية واستقبال ضيوف الحفل.

ويشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة الذي عُين في منصبه في كانون الثاني 2021. وقد سبق لإمام الحضرة الهاشمية أن أشرف على عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان في آذار من هذا العام.

ويحضر عقد القران حوالي 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة