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نقيب أصحاب شركات التخليص يهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ثانيتين
نقيب أصحاب شركات التخليص يهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة واعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة يرفعون إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله أجمل باقات التهنئة والتبريك بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة .
الف الف الف مبروك وهذا اليوم هو فرح لكل الأردنيين


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