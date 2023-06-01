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الأميرة هيا: تهانينا إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة

منذ 3 ثواني
الأميرة هيا: تهانينا إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة

وطنا اليوم:هنأت الاميرة هيا بنت الحسين، ابن أخيها، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة زواجه الميمون المقرر اليوم الخميس، على الآنسة رجوة السيف.
وكتبت الأميرة هيا عبر صفحتها الرسمية في موقع انستقرام، “تهانينا القلبية إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، نسأل الله السعادة وأن يديم الحب والمودة والرحمة بينكما”.
وختمت الأميرة منشورها بـ”مع المحبة، هيا والجليلة وزايد”


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