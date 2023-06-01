الأمير ويليام وكيت يصلان عمان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين

وطنا اليوم:قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون قد وصلا إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

كما أفادت صحيفة Hello Magazine، اليوم الخميس، أيضا بوصول الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى مقر إقامتهما بالأردن لحضور حفل الزفاف المرتقب.

كان من بين الشخصيات الرسمية والدولية التي أكدت حضورها لحفل الزفاف السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ملك هولندا فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما وصاحبة الملكة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي، وأيضًا ولي العهد الدنماركي فريدريك وزوجته الأميرة ماري