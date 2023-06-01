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أخبار سارة تلوح بالأفق بانتظار الأردنيين

منذ 4 ثواني
أخبار سارة تلوح بالأفق بانتظار الأردنيين

وطنا اليوم:علم أن هناك أخبارًا سارة تلوح بالأفق بانتظار الأردنيين عموما والجيش والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص ، تزامنًا مع احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد .
وتحتفل المملكة اليوم الخميس الموافق للأول من حزيران ، بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف ، بحضور رؤساء دول وكبار المسؤولين وبتجهيزات وترتيبات ملوكية على أعلى المستويات


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