أخبار سارة تلوح بالأفق بانتظار الأردنيين

وطنا اليوم:علم أن هناك أخبارًا سارة تلوح بالأفق بانتظار الأردنيين عموما والجيش والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص ، تزامنًا مع احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد .

وتحتفل المملكة اليوم الخميس الموافق للأول من حزيران ، بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف ، بحضور رؤساء دول وكبار المسؤولين وبتجهيزات وترتيبات ملوكية على أعلى المستويات