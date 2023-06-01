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قادة ومسؤولون يصلون عمان لحضور زفاف ولي العهد

منذ 3 ثواني
قادة ومسؤولون يصلون عمان لحضور زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:تشهد العاصمة الأردنية، عمّان، اليوم الخميس، زفاف ولي العهد ، الأمير الحسين بن عبدالله على الانسة رجوة آل سيف في حفل سيحضره العديد من أفراد الأسر الملكية والشخصيات من المنطقة والعالم.
وناليا قائمة الشخصيات الحاضرة والمتوقع حضورها للمراسم:

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.
رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد.
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.
السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام.
الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.
الأمير ويليام أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان.
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
الرئيس الرواندي بول كاغامي.
مبعوث البيت الأبيض الخاص للمناخ جون كيري.
ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.
الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.
الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.
الأمير هاكون ولي العهد النرويج.
اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وزير الخارجية الباكستاني، بلاول بوتو زرداري.
وكانت مصادر مطلعة على ترتيبات مراسم عقد القرآن قد قالت إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيحضر ومن المتوقع أن يكون أحد شهود عقد القران


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