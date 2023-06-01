حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجانا إلى مواقع فعاليات الزفاف الملكي

وطنا اليوم:توفر أمانة عمان حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجانا من مواقع اصطفاف المركبات المعلن عنها إلى مواقع الفعاليات على مسار الموكب من الساعة (3:00) بعد ظهر يوم الخميس الموافق 1/6/2023 ولغاية الساعة (8:00) مساءً.

وهذا بالإضافة إلى تقديم خدمات باص عمان والباص سريع التردد مجانا في كافة أنحاء مدينة عمان.

وأعلن أمين عمان يوسف الشواربة، أن استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الاول من حزيران المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

جاء ذلك في تغريدة لأمين عمان على موقع تويتر، هنأ فيه جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.

وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، إذ بدأ الأردنيون التحضير لفعاليات شعبية احتفالية في كافة المحافظات