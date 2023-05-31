عشائر تل الصافي القيسية تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:أتقدم باسمي وباسم عشائر تل الصافي القيسية /, قضاء الخليل من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله المعظم بأسمى آيات التهئنة والتبريك بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد على صاحبة الصون والعفاف الآنسة رجوة آل سيف. وبهذه المناسبة الكريمة نبتهل الى الله العليّ القدير أن يبارك لهما و بهما، وأن يحفظهم ويديم على سموّه و على العائلة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الكبيرة السعادة والهناء والتوفيق في ظل راعي المسيرة سيد البلاد وعميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه ورعاه وادام عزه وملكه.

عنهم الشيخ ايوب ابو الحاج والدكتور عطا أبو الحاج