وسما الزفاف الملكي وولي العهد يتصدران تويتر الأردن

وطنا اليوم:تصدر وسم #الزفاف_الملكي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الأردن، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

كما تصدر وسم #ولي_العهد موقع “تويتر” في الأردن، بمشاركة أكثر من 91.4 ألف تغريدة.

ويشارك المغردون من الأردن وخارجه، فرحتهم ومباركتهم بمناسبة عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف، والمقرر يوم غد الخميس الأول من حزيران.

ويقيم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأربعاء، مأدبة عشاء لأبناء المجتمع الأردني، بمناسبة زفاف ولي العهد.

وتُعقد مراسم عقد القران يوم غد الخميس في قصر زهران، ويتوجه بعدها سمو ولي العهد والآنسة رجوة إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويُقام في قصر الحسينية حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية