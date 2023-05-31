عاجل – وحدات من الجيش تنتشر في عمان ضمن الواجب الامني لحفل زفاف صاحب السمو الملكي الامير حسين

21:51

عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة