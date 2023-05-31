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عاجل – وحدات من الجيش تنتشر في عمان ضمن الواجب الامني لحفل زفاف صاحب السمو الملكي الامير حسين

منذ ساعة واحدة
عاجل – وحدات من الجيش تنتشر في عمان ضمن الواجب الامني لحفل زفاف صاحب السمو الملكي الامير حسين

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