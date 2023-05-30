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أخر المستجدات
21:51
عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة
21:12
من هو منفذ عملية خطف المواطن السعودي في لبنان ؟
20:39
مسيرة بحرية ضخمة تحتفي بزفاف ولي العهد في العقبة
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إرث يوغوسلافيا يهدد بانفجار كبير في البلقان
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الآلاف يتوافدون إلى مدينة أميركية لمشاهدة جثمان راهبة لم يتحلل
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إنارة 26 موقعا أثريا بمناسبة زفاف ولي العهد
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الجالية الأردنية في ولاية أوهايو تحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة
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الحكومة تخصص برنامجا تمويليا وإقراضيا لتمكين المرأة اقتصاديا
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في عز الصيف.. بَرَدْ وثلوج وسيول..ماذا يحدث للطقس في العالم العربي؟
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عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
21:12
من هو منفذ عملية خطف المواطن السعودي في لبنان ؟
20:39
مسيرة بحرية ضخمة تحتفي بزفاف ولي العهد في العقبة
20:34
احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا
20:30
إرث يوغوسلافيا يهدد بانفجار كبير في البلقان
20:20
الآلاف يتوافدون إلى مدينة أميركية لمشاهدة جثمان راهبة لم يتحلل
20:05
إنارة 26 موقعا أثريا بمناسبة زفاف ولي العهد
19:41
الجالية الأردنية في ولاية أوهايو تحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة
19:37
الحكومة تخصص برنامجا تمويليا وإقراضيا لتمكين المرأة اقتصاديا
19:33
في عز الصيف.. بَرَدْ وثلوج وسيول..ماذا يحدث للطقس في العالم العربي؟
19:20
الوطني للسكري يقاضي جهات نسبت تصريحات لرئيسه
19:09
لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق تبلغ نهائي بطولة العالم
18:42
قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) مشاركون في حفل زفاف صاحب السمو الملكي
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن