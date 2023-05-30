عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة

18:42

قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) مشاركون في حفل زفاف صاحب السمو الملكي