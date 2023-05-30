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عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة

منذ 4 ثواني
عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة

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