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مسيرة بحرية ضخمة تحتفي بزفاف ولي العهد في العقبة

منذ ساعة واحدة
مسيرة بحرية ضخمة تحتفي بزفاف ولي العهد في العقبة

وطنا اليوم:انطلقت الثلاثاء فعاليات أضخم مسيرة بحرية في تاريخ العقبة، بمشاركة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومدراء الأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء وشباب وشابات المنطقة.
وجاءت هذه المسيرة بالتعاون مع القوة البحرية الملكية والزوارق الملكية والقطاع السياحي البحري وجمعية الصيادين وجمعية القوارب البحرية، ونادي اليخوت الملكي، وشركتي وجمعية الصيد الترفيهي العقبة للخدمات البحرية و العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
يُذكر أنّ هذه المسيرة البحرية تعد الأضخم من حيث عدد القوارب وعدد المشاركين، حيث شارك ما يقارب ال 280 قارب بحري ويخت في المحافظة، وبحضور ما يزيد عن 1500 مشارك


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