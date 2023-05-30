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إنارة 26 موقعا أثريا بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ساعتين
إنارة 26 موقعا أثريا بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، الثلاثاء، إن 26 موقعا أثريا ستتم إضاءتها اعتبارا من مساء الأربعاء؛ بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وتحدث القيسي عن “إطلاق شعار نفرح بالحسين في المملكة، وعليه فإن دورنا في وزارة السياحة والآثار من ضمن المؤسسات الوطنية الأخرى أن نطبق هذا الشعار على أرض الواقع”، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وبحسب القيسي: “ستتم إضاءة مجموعة من المواقع الأثرية تشمل كافة محافظات المملكة، حيث ستتم إضاءة 26 موقعا أثريا” بينها جبل القلعة والمدرج الروماني ومبنى دائرة الآثار العامة ومديرية آثار السلط.
وستتم إنارة المواقع الأثرية لمدة يومين من مغيب شمس يوم الأربعاء والخميس.
وعلق القيسي على ذلك: “هذا سينعكس على صورة الأردن والمنتج الذي سيقدم للسياح الزائرين للمملكة خلال هذه المناسبة”.
وذكر القيسي بإقامة حفل في ملعب عمان الدولي بمشاركة 3 نجوم عرب واثنين من الأردن الاثنين، وفي 3 حزيران سيكون هناك حفل للفنان الإماراتي حسين الجسمي في المدرج الروماني وستكون بتذاكر مجانية.


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