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قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) مشاركون في حفل زفاف صاحب السمو الملكي

منذ 4 ثواني
قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) مشاركون في حفل زفاف صاحب السمو الملكي

 

وطنا اليوم – اكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وتسخر كافة امكانياتها ومواردها لتحضيرات حفل زفاف صاحب السمو الملكي الحسين بن عبدالله ولي العهد المعظم.

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى عدد من الوحدات والتشكيلات المشاركة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) في حفل زفاف صاحب السمو الملكي.

وتفقد اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدات والتشكيلات المشاركة واطلع على خططها الأمنية وجاهزيتها استعداداً لحفل زفاف صاحب السمو الملكي وأدوارها المختلفة للحفاظ على بيئة آمنة خلال الحفل بتوظيف كافة الإمكانيات من معدات وتدريبات وخبرات ومهارات لتنفيذ الواجبات المناطة بها.


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