إيعاز بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

وطنا اليوم:أوعز وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، بتعويض المزارعين المتضررين من جراء الأمطار الاخيرة.

وجاء حديث الحنيفات خلال تفقده حفيرة البقيعاوية في البادية الشمالية الشرقية بالمفرق وموقع لمتضرر مربي نحل.

وأكّد خلال لقائه متضررين ومزارعين، أن مجمل الحفائر التي أنجزت العام الماضي وبداية العام الحالي امتلأت؛ وهذه الأمطار تشكل داعم للقطاع الزراعي وامتداد لموسم الرعي وزيادة الحقن المائي للمياة الجوفية.

كما تم متابعة مدى كفاءة الحفائر التي تم صيانتها وقد خلال الموسم الماضي والحالي والتي امتلأت في اغلبها.

وأشار الحنيفات، إلى أن مسؤولية الوزارة الدائمه بمساعدة المزارعين والوقوف معهم؛ ومديريات الزراعة تعمل حاليا على حصر الأضرار من آثار الأمطار الأخيرة وسيتم التحقق من الأضرار ومن ثم المضي بالإجراءات المرعية بهذا الخصوص.

واطلع الحنيفات على واقع بعض المحاصيل والزراعات واثر الأمطار عليها، حيث استمع إلى الراي الفني من قبل كوادر الوزارة في الميدان.

وأكّد ضرورة استدامة التواصل من وحدات الارشاد وتقديم الخدمات والتواصل مع المزارعين.

وتضرر مزارعين في مناطق عدة جراء تساقط للبرد